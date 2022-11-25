«Сумасшедшему опасно давать в руки пистолет»: зачем Запад поставляет Украине устаревшее оружие

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С самого начала специальной военной операции Киев получил от западных стран огромное количество оружия. Однако подавляющее большинство поставляемого на Украину вооружения — сильно устаревшее. Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал «Вечерней Москве», почему Запад не доверяет Киеву современное оружие.

— Сумасшедшему опасно давать в руки пистолет, а западному миру не нужно вооружать Украину так, как он сам вооружен. Неизвестно, куда это оружие повернется потом. И им нет смысла давать очень дорогое технологичное оружие. Задача Запада в том, чтобы Украина и дальше воевала, — объяснил он.

По словам собеседника «ВМ», в основные задачи НАТО входит также восстановление производства оружия на территории Восточной Европы. Произведенным там оружием предполагается снабжать Киев. Однако этой задачей альянс еще даже не начал заниматься, заключил Гундаров.

Подробнее о том, какое оружие использует Украина — в материале «Вечерней Москвы».

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной поддержки Украины от правительства Соединенных Штатов будет включать в себя боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что необходимые средства будут выделены со складов Пентагона.