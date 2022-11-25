Военный эксперт Гундаров рассказал, какое советское оружие использует Украина

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В НАТО сообщили о расширении производства вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Украине. Как рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт Владимир Гундаров, в данный момент Украина задействует не только сохранившееся оружие советского производства, но и такое же устаревшее западное оружие.

По его словам, вся Восточная Европа в советское время была обеспечена советским вооружением — от пистолетов до танков. При этом на самой Украине оружия с тех времен осталось немного, а западные образцы ненадежны, считает эксперт.

— Оружие выпускалось в Польше, Чехословакии, Венгрии по лицензии. Выпускали почти такое же оружие, как в СССР, только менее мощное. Конечно, советское оружие на Украине есть, но его там осталось мало. А европейское, которое поступает из разных стран, не имеет запасных частей. Его невозможно быстро отремонтировать в полевых условиях. Западное оружие носит одноразовый характер — до первого повреждения, — отметил Гундаров.

По словам специалиста, из советского вооружения украинцы, в частности, применяют танки Т-64, автоматы Калашникова, ракеты «Точка-У», С-200, С-300 устаревших модификаций.

Как отметил эксперт, пока Украина активно распродавала танки, самолеты и другую военную технику Африке и Юго-Восточной Азии, Россия в вопросе вооружений значительно шагнула вперед. За последние десятилетия в РФ появилось современное оружие с эффективными системами наведения и распознавания целей.

Страны Запада по ряду причин не дают Украине современного вооружения, рассказал специалист.

— Запад отдает Украине то, что у же было использовано во время войны в Персидском заливе, «Бури в пустыне», в Югославии и так далее. Это оружие 1980-х, в лучшем случае — 1990-х годов. Сумасшедшему опасно давать в руки пистолет, а западному миру не нужно вооружать Украину так, как он сам вооружен. Неизвестно, куда это оружие повернется потом. И им нет смысла давать очень дорогое технологичное оружие, — подчеркнул Гундаров.

При этом НАТО недостаточно активно помогает Украине в восстановлении производства такого оружия, считает собеседник «ВМ».

— Задача НАТО — восстановить производство того вооружения, которое когда-то делалось на территории Восточной Европы, и обеспечивать им Украину. Судя по тому, что на поле боя участвуют все больше Javelin и HIMARS, НАТО пока что не начинало справляться с этой задачей, — заключил специалист.