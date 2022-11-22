«Попытка навести панику»: насколько опасны ракеты Brimstone-2, которые ВСУ получили от Британии

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Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Что это за оружие и как ему будет противодействовать российская армия, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Что такое Brimstone-2

Brimstone-2 — модернизированная версия ракет Brimstone-1, которые ВСУ получили от Великобритании около шести месяцев назад. Второе поколение «браймстоунов» оснащено лазерной системой самонаведения.

Британская армия использует такие ракеты для запусков с истребителей. В бюллетене компании — производителя MBDA среди возможностей применения Brimstone-2 выделяются:

массированная атака;

закрытие неба;

непосредственная поддержка с воздуха.

ВСУ, как отмечает The Daily Telegraph, будут запускать Brimstone-2 не с истребителей, а с грузовиков. При таком применении дальность полета ракет сокращается с 60 до 12 километров.

Британская пресс-служба преподносит «браймстоуны» как уникальный вид вооружений. На деле же ситуация иная.

— Хвастаться каким-то оружием — это нормально, — говорит Литовкин. — Это реклама оружия, попытка навести панику на противника. Но в целом ничего особенного: Brimstone-2 — оружие не новое (оно поступило на вооружение ВВС Великобритании в 2016 году — прим. «ВМ»).

Чем сбивать «новые» ракеты

ВСУ, скорее всего, будут использовать Brimstone-2 как ракеты «земля — земля». Прилаженные к грузовикам и иным наземным платформам, такие ракеты по функционалу будут напоминать системы залпового огня — упрощенную версию американской HIMARS.

Последняя система обладает дальностью до 300 километров. ВСУ активно применяют ее с лета. Российские военные сбивают «хаймерсы» зенитно-ракетным комплексом «Бук М-3». Что же можно противопоставить Brimstone-2?

— Brimstone-2 можно сбивать с помощью переносных зенитных ракетных комплексов (например, ПЗРК «Игла» — прим. «ВМ»), а также систем ЗРК «Оса» и «Стрела-10», — отметил Литовкин.

ЗРК «Оса» / Фото: Минобороны РФ

Великобритания активно поставляет оружие на Украину. 19 ноября премьер-министр страны Риши Сунак посетил Киев. В ходе своего визита он анонсировал поставку еще 125 зенитных орудий и средств противовоздушной обороны.