Сунак прилетел в Киев для проведения переговоров с Зеленским

Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Киев для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности, — сказал Зеленский.

Украинский лидер также выразил мнение, что Лондон и Киев «сильнее вместе» и смогут достичь «желаемого результата». Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

Размер нового пакета военной помощи составляет 50 миллионов фунтов стерлингов. В ходе встречи Сунак и Зеленский также обсудили «планы по реконструкции» Украины после окончания конфликта, передает ТАСС.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский «ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии», когда просит у западных стран новые поставки вооружений.

Говоря об отношениях с США, НАТО и ЕС, Медведев отметил, что они не желают окончательного разрыва с Россией, поскольку это «чреватого третьей мировой войной».

В результате Запад пытается «вразумить» Киев и «вытолкнуть» его на переговоры, подчеркнул он. Однако Зеленскому переговоры не нужны по «вполне очевидным шкурным причинам», резюмировал он.