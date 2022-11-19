Медведев заявил об усталости Запада от властей Украины

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«Неуклюжие попытки» «перевалить» инцидент в Польше на Россию никто не принял. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в субботу, 19 ноября.

— Неуклюжие попытки перевалить обстрел Польши на нашу страну не принял никто, даже самые заядлые русофобы — поляки. И это важный симптом, — сказал политик.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии», когда просит у западных стран новые поставки вооружений.

Говоря об отношениях с США, НАТО и ЕС, Медведев отметил, что они не желают окончательного разрыва с Россией, поскольку это «чреватого третьей мировой войной».

В результате Запад пытается «вразумить» Киев и «вытолкнуть» его на переговоры, подчеркнул он. Однако Зеленскому переговоры не нужны по «вполне очевидным шкурным причинам».

Если тот не признает реалии «распада Украины», то садиться за стол переговоров будет бессмысленно. Однако в случае если Зеленский сделает это, то его «укокошат собственные националисты», написал Медведев в Telegram-канале.

До этого Медведев заявил, что тема денег для Украины становится «токсичной» в США. По мнению политика, Республиканская партия стала сильнее после выборов, поэтому «гонит волну» на демократов, которые вынуждены отбиваться.