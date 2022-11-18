«Америка всегда бросала своих друзей»: Медведев прокомментировал проект об аудите финпомощи Киеву

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что тема денег для Украины становится «токсичной» в США. Об этом он написал в пятницу, 18 ноября, на своей странице в Telegram.

— Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли гигантские бабки. И куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные странным стариком (президентом США Джо — прим. «ВМ») Байденом, — написал он.

По мнению Медведева, Республиканская партия стала сильнее после выборов, поэтому «гонит волну» на демократов, которые вынуждены отбиваться.

При этом зампред Совбеза уточнил, что деньги на милитаризацию Украины будут выделяться и далее, так как это является частью «русофобского консенсуса» США.

По мнению Медведева, финансировать Украину станет сложнее, а настроение граждан Америки начнет разворачиваться «в сторону реальности», так как американские власти направили огромную часть средств «в неведомом направлении» в период спада американской экономики.

Зампред Совета безопасности РФ подытожил, что рано или поздно Конгресс перестанет поддерживать Киев, потому как Вашингтон «всегда бросал своих друзей». По этой причине, отметил Медведев, украинские власти продолжают требовать новые санкции в отношении России.

Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект об аудите средств, выделенных на поддержку Украины. Об этом в четверг, 17 ноября, заявила республиканка Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту страны Джо Байдену.