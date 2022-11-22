Telegraph: Великобритания отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

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Великобритания направила на Украину высокоточные ракеты Brimstone-2. Об этом сообщает газета Telegraph.

Данное оружие имеет лазерное наведение, а дальность пуска превышает показатели предыдущей серии. При этом почти полгода назад Лондон передал Киеву самонаводящиеся ракеты класса «воздух — земля» Brimstone-1, которые запускаются с воздуха. Однако украинская армия изменила грузовики для использования их как пусковых платформ.

Количество ракет Brimstone-2, которые были отправлены на Украину, не уточняется, пишет РИА Новости.

До этого секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам НАТО необходимо расширять поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину на фоне интенсивных ударов со стороны России.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что если Соединенные Штаты перестанут оказывать поддержку Украине, Зеленский окажется в сложной ситуации, так как у него отсутствуют веские причины начать договариваться с Россией. При этом такие переговоры смогут состояться, а Украина постарается подать их как свою победу.