Столтенберг призвал страны НАТО наращивать военные поставки на Украину

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Странам НАТО необходимо расширять поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину на фоне интенсивных ударов со стороны России. ОБ этом в понедельник, 21 ноября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Мы видим разрушительные последствия российских ударов по территории Украины. НАТО должна расширить поставки оружия, включая средства ПВО, а также горючего и других средств, — отметил он.

При это он добавил, что НАТО хочет добиться мирного соглашения для Украины с помощью наращивания военных поставок, пишет ТАСС.

В этот же день Соединенные Штаты Америки предоставили Украине военную помощь на сумму более чем 20 миллиардов долларов.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что если Соединенные Штаты перестанут оказывать поддержку Украине, Зеленский окажется в сложной ситуации, так как у него отсутствуют веские причины начать договариваться с Россией. При этом такие переговоры смогут состояться, а Украина постарается подать их как свою победу.