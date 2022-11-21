Глава Пентагона Остин: США выделили Киеву уже более 20 миллиардов долларов

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Соединенные Штаты Америки предоставили Украине военную помощь на сумму более чем 20 миллиардов долларов. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

— По состоянию на настоящий момент мы предоставили Украине более 20 миллиардов долларов помощи. Вы слышали, что мы заявляем: «Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметил он.

Глава военного ведомства уточнил, что украинскому государству помогают и другие страны, в том числе посредством Контактной группы западных стран, сообщает ТАСС.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему страны НАТО виноваты в конфликте Москвы и Киева. Так, со стороны стран НАТО исходили ключевые действия по обострению конфликта на Украине, в числе которых переподготовка вооруженных сил, финансовая подушка и поставка вооружения.

Другой политолог Дмитрий Журавлев рассказал «ВМ», пойдет ли Украина на переговоры с Россией без поддержки США. По его мнению, такое может произойти, при этом украинское государство постарается подать их как свою победу.