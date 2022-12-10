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В МИД РФ сообщили о призывах Украины и Запада к Грузии открыть второй фронт против России

Юлия Курганова

Сюжет: 

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В МИД РФ сообщили о призывах Украины и Запада к Грузии открыть второй фронт против России
Фото: Unsplash

Призывы к Грузии открыть «второй фронт» против РФ звучат из Украины и ряда западных стран, что делает очевидной императивность регулярных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

Отвечая на вопрос о востребованности формата Женевских дискуссий по Закавказью, дипломат сказал, что РФ исходит из их возрастающей необходимости в меняющейся геополитической ситуации.

— Императивность регулярных контактов официальных представителей Сухума, Цхинвала и Тбилиси становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к Грузии открыть «второй фронт» против России в Абхазии и Южной Осетии, — заявил Гончар в интервью ТАСС.

Он отметил, что в сложившейся обстановке приоритетный характер приобретают продвигаемые Россией и ее союзниками вопросы выработки соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ.

28 сентября МИД Грузии обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении государственной границы страны во время его визита в Абхазию. В министерстве призвали Минск уважать территориальную целостность Грузии «в международно признанных границах».

Украина Абхазия Спецоперации МИД РФ Грузия
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