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МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы

Георгий Соланович
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МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы
Фото: Администрация президента РФ

МИД Грузии обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении государственной границы страны во время его визита в Абхазию.

— Министерство иностранных дел Грузии осуждает «визит» Александра Лукашенко в оккупированный (абхазами — прим. «ВМ») регион Абхазии с нарушением государственной границы Грузии, что является грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права, — заявили в ведомстве.

В министерстве также призвали Минск уважать территориальную целостность Грузии «в международно признанных границах» и рекомендовали белорусской стороне не совершать действия, которые противоречат принципам международного права.

Кроме того, Тбилиси запросило у Минска дополнительных разъяснений по инциденту, передает ТАСС.

28 сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Белорусский президент в ходе встречи с главой республики Асланом Бжанией обсудил вопросы укрепления отношений двух стран. Тот выразил уверенность в том, что приезд Лукашенко придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами.

Александр Лукашенко Абхазия Грузия
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