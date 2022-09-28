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Лукашенко впервые с официальным визитом посетил Абхазию

Евгений Белоусов
В мире
Лукашенко впервые с официальным визитом посетил Абхазию
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе главы республики Аслана Бжании.

— Вы (Лукашенко — прим. «ВМ») сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии — это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады вашему приезду, — заявил Бжания.

Уточняется, что белорусский президент обсудил с Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. Тот выразил уверенность в том, что приезд Лукашенко придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами, передает РИА Новости.

До этого президент Белоруссии сказал, что президентство ему «уже осточертело», однако обстоятельства заставляют его оставаться на данном посту. Он также отметил, что находится под большим давлением и не может подвести «госслужащих настоящих, которые за страну».

По словам белорусского лидера, в стране есть нормальные люди, которых можно привести к власти, но нет гарантии, что они ее удержат. Лукашенко находится на посту президента Белоруссии с 1994 года.

23 сентября президент Белоруссии исключил вероятность мобилизации в Белоруссии. По его словам, все сообщения об этом являются фейками.

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