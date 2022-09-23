Лукашенко заявил, что быть президентом ему «уже осточертело»

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ему президентство «уже осточертело», однако некоторые обстоятельства заставляют его оставаться на данном посту.

— Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, да мне это уже осточертело. Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме, — заявил он в пятницу, 23 сентября.

Белорусский лидер отметил, что в стране есть еще нормальные люди, которых можно привести к власти, но нет гарантии, что они ее удержат.

— И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? — сказал Лукашенко.

Он добавил, что находится под большим давлением и не может подвести «госслужащих настоящих, которые за страну», передает агентство БелТА.

Лукашенко находится на посту президента Белоруссии с 1994 года.

23 сентября Лукашенко исключил вероятность мобилизации в Белоруссии. По его словам, все сообщения об этом — фейк.