Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лукашенко заявил, что быть президентом ему «уже осточертело»

Юлия Курганова
В мире
Лукашенко заявил, что быть президентом ему «уже осточертело»
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ему президентство «уже осточертело», однако некоторые обстоятельства заставляют его оставаться на данном посту.

— Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, да мне это уже осточертело. Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме, — заявил он в пятницу, 23 сентября.

Белорусский лидер отметил, что в стране есть еще нормальные люди, которых можно привести к власти, но нет гарантии, что они ее удержат.

— И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? — сказал Лукашенко.

Он добавил, что находится под большим давлением и не может подвести «госслужащих настоящих, которые за страну», передает агентство БелТА.

Лукашенко находится на посту президента Белоруссии с 1994 года.

23 сентября Лукашенко исключил вероятность мобилизации в Белоруссии. По его словам, все сообщения об этом — фейк.

Белоруссия Александр Лукашенко пост
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте