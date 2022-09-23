Лукашенко исключил возможность мобилизации в Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

В Белоруссии не будет объявлена мобилизация. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, 23 сентября.

— Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье, — цитирует его Telegram-канал «Пул первого».

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.

Позже стало известно, что четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону специальной военной операции на Украине. Среди них — Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, Сергей Сокол.