Кого и когда призовут? Ответы на основные вопросы о частичной мобилизации

Фото: Минобороны РФ

В России указом президента 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Само собой это вызывает много вопросов. «Вечерняя Москва» собрала ответы на основные из них в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.

Зачем нужна мобилизация?

В обращении к нации Владимир Путин заявил, что предложение о частичной мобилизации поступило от Минобороны и Генштаба. Вот как президент объяснил, для чего она необходима:

— …для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях.

Позже в интервью министр обороны Сергей Шойгу отметил, что линия соприкосновения в зоне проведения СВО превышает тысячу километров. По его словам, мобилизация нужна в том числе для контроля над расположенными за этой линией территориями.

— Естественно, то, что сзади, и то, что по этой линии, — это надо закреплять. Эти территории надо контролировать. И конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа. Я имею в виду частичную мобилизацию, — сказал министр.

Кого призовут?

Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом:

— Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Глава Минобороны также заявил, что люди, не имеющие армейского опыта, призываться не будут. Потенциального призывника Шойгу охарактеризовал так:

— Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеет военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах; в) имеет боевой опыт.

Кто не подлежит призыву?

По словам Шойгу, не будут мобилизовывать студентов и срочников. Последние продолжат проходить службу на территории РФ.

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что мобилизация также не коснется выпускников военных кафедр. Окончившие ее лица не приравниваются к тем, кто прошел военную службу.

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ также добавили, что призыва избегут граждане с приписным свидетельством.

Кого призовут в первую очередь?

С 21 сентября в рамках частичной мобилизации начнут призывать военнообязанных первого разряда. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что к ним относятся:

солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики в возрасте до 35 лет;

младшие офицеры в возрасте до 50 лет;

майоры, подполковники, капитаны 3-го ранга, капитаны 2-го ранга в возрасте до 55 лет;

полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет;

высшие офицеры до 65 лет.

Сколько людей планируют призвать в армию?

Министр обороны сообщил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек. Призыву подлежат чуть более 1,1 процента от этого числа.

— 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это не единоразовая работа. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал, — сказал Шойгу.

Мобилизованных сразу отправят в зону СВО?

По словам Владимира Путина, все мобилизованные граждане перед отправкой в войсковые части обязательно пройдут дополнительную подготовку «с учетом опыта СВО».

— Пройдет слаживание. Слаживание экипажей, команд, отделений, взводов. И только после этого, исключительно после этого, они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны, — уточнил Шойгу.

Когда начнется мобилизация?

Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Президент поручил главам регионов содействовать работе военных комиссариатов. Министр обороны — приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.

Какую социальную поддержку получат мобилизованные?

— Призванные на военную службу по мобилизации получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — сказал президент.

Дополнительную социальную поддержку могут назначить и главы субъектов. Так, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что мобилизованные жители столицы получат такую же материальную помощь, как и уже участвующие в СВО москвичи-добровольцы.

— Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента, — сообщил он.

Куда будут приходить повестки?

В первой половине дня 21 сентября в интернете распространилась информация, что повестки о частичной мобилизации будут отправлять гражданам через сервис «Госуслуги». Впоследствии в Минцифры это опровергли. Судя по всему, призывники будут получать бумажные повестки.

Мобилизованные сохранят работу?

В указе президента написано, что мобилизованные граждане имеют статус военнослужащих и заключают контракт с Минобороны. Как это отразится на их основной работе, пока не совсем ясно. Однако в Совфеде уже сообщили, что прорабатывают защиту трудовых прав мобилизованных граждан:

— Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки мобилизованным, — сказала глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Есть ли ограничения на выезд из-за мобилизации?

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что «никаких ограничений на выезд за границу не вводилось». В то же время в СПЧ отметили, что запрет на выезд из страны начинает действовать в отношении призывника после получения повестки.