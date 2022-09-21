Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации в России

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в среду, 21 сентября.

По его словам, в условиях мобилизации необходимо своевременное оповещение граждан. Кроме того, необходимо усилить меры по противодействию различным провокациям.

Говоря про реализацию указа, министр отметил, что ведомство уже определило для всех субъектов России задания по обеспечению призыва. Также Генеральный штаб по порядку проведения мобилизационных мероприятий получил необходимые для реализации плана указания, передает ТАСС.

21 сентября началось обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в России.

Позже Сергей Шойгу заявил, что россияне, проходящие военную службу по призыву и обучающиеся в вузах, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции. Он отметил, что, согласно указу, будут призываться резервисты, граждане, имеющие боевой опыт и нужную армии военно-учетную специальность.