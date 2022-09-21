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Шойгу заявил, что призывники не будут отправляться в зону СВО

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу заявил, что призывники не будут отправляться в зону СВО
Фото: Минобороны РФ

Россияне, проходящие военную службу по призыву и обучающиеся в вузах, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе обращения в среду, 21 сентября.

— Ни о каких мобилизациях, призыву студентов, учащихся вузов речи не идет и идти (не может — прим. «ВМ») ни при каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, мобилизовывать не будет, — сказал он.

Шойгу добавил, что по указу о частичной мобилизации будут призываться граждане, находящиеся в запасе, имеющие боевой опыт и нужную армии военно-учетную специальность. Призывники в свою очередь останутся на территории России.

21 сентября началось обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в России.

Позже Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла уже половину личного состава с начала проведения специальной военной операции. По его словам, на начальном этапе численность войск составляла до 202 тысяч человек.

Во вторник, 20 сентября, Госдума приняла пакет поправок к Уголовному кодексу РФ. В нем среди прочего идет речь о введении понятий «военное положение», «военное время» и «мобилизация». О том, что изменения в УК РФ будут означать на практике, — в материале «Вечерней Москвы».

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