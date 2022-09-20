Мобилизация и военное положение: что означают принятые Госдумой поправки к УК

Фото: Пресс-служба Госдумы

Во вторник, 20 сентября, Госдума приняла пакет поправок к Уголовному кодексу РФ. В нем среди прочего идет речь о введении понятий «военное положение», «военное время» и «мобилизация». О том, что изменения в УК РФ будут означать на практике, — в материале «Вечерней Москвы».

Новые статьи УК

Принятые Госдумой поправки касаются разных статей УК РФ. Вот основные нововведения:

«Добровольная сдача в плен» (статья 352.1). За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет в случае, если нет признаков госизмены;

«Мародерство» (статья 356.1). За мародерство — до 15 лет колонии;

в 63-й статье в перечне отягощающих обстоятельств появится совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время»;

в УК также добавят дополнения к 201-й статье («Злоупотребление полномочиями») и 285-й статье («Злоупотребление должностными полномочиями»), которые вводят наказания за неисполнение государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта.

Кроме того, появятся две статьи, которые ужесточают наказание за оставление военной части (статья 337 УК) и неисполнение приказа начальника (часть 2.1 статьи 332 УК) в период мобилизации и военного положения. Так, если военный самовольно покинет часть на срок от 2 до 10 суток, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пакет поправок уже принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Они начнут действовать после одобрения Советом Федерации, подписания президентом и публикации.

Что означают поправки

В беседе с «ВМ» заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов так объяснил появление новых поправок к Уголовному кодексу:

— Противоречия с Западом вступили в фазу горячего конфликта, который, в частности, проявляется в виде специальной военной операции (СВО). В ходе проведения СВО возникают новые общественные отношения, которые требуют принятия новых законов и определенного правового регулирования.

Принятые Госдумой поправки можно разделить на две группы:

те, что работают в мирное время;

те, что «активируются» в условиях военного положения.

По словам собеседника «ВМ», положения о мародерстве и сдаче в плен будут действовать перманентно.

— В том случае если наши военные участвуют в боевых действиях в какой-либо стране, то на их действия распространяется УК РФ, — пояснил Краснов.

Что касается военного положения, то оно, как и мобилизация, может быть введено только президентом России. При этом мера может распространяться как на всю страну, так и на отдельные ее территории, заключил адвокат.