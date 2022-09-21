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Шойгу: ВСУ потеряли уже половину личного состава

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу: ВСУ потеряли уже половину личного состава
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины потеряли уже половину личного состава с начала проведения специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего обращения в среду, 21 сентября.

— На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201–202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших — 61 тысяча 207 человек и раненых — 49 тысяч 368 человек, — сказал министр.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ.

В ходе трансляции российский лидер заявил о частичной мобилизации в России. Отмечается, что контракты о прохождении военной службы продолжают действовать до конца частичной мобилизации, исключение составляют случаи увольнения военных.

По словам Шойгу, россияне, проходящие военную службу по призыву, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. Призыв и мобилизация студентов не рассматриваются.

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