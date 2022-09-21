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Шойгу: Россия призовет 300 тысяч резервистов в ходе частичной мобилизации

Евгений Жуков
Общество
Шойгу: Россия призовет 300 тысяч резервистов в ходе частичной мобилизации
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в эфире телеканала «Россия 24», что 300 тысяч резервистов будут призваны в ходе объявленной в России частичной мобилизации. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

По словам Шойгу, в стране огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил и имеет опыт. Он уточнил, что частичной мобилизации подлежит чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Глава государства напомнил, что главные цели спецоперации остаются неизменными, ЛНР освобождена полностью, ДНР — частично.

Во время трансляции президент также заявил о частичной мобилизации в России. Согласно представленному документу, призыву на военную службу будут подлежать только определенные категории граждан.

По закону призыву по мобилизации не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении. О том, кого не призовут при частичной мобилизации, «Вечерней Москве» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Сергей Шойгу мобилизация Россия
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