Право на отсрочку: кого не призывают при частичной мобилизации

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По закону призыву по мобилизации не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении. О том, кого не призовут при частичной мобилизации, «Вечерней Москве» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.
По его словам, категории граждан, которые не подлежат призыву при мобилизации, прописаны в 18-й статье ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Согласно этому закону, право на отсрочку от призыва имеют мужчины:
Кроме вышеозначенных категорий граждан, мобилизации не подлежат лица с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкое преступление, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
Есть в указанном законе и еще один нюанс.
— Важно помнить, что президент России при необходимости может расширить категории граждан, которые не подлежат призыву. В таком случае будет опубликован соответствующий президентский указ, — заключил Краснов.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Позже министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут отправляться в зону СВО. Он также добавил, что студенты и учащиеся вузов призыву по мобилизации не подлежат.