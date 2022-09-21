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Право на отсрочку: кого не призывают при частичной мобилизации

Илья Ашуров

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Общество
Право на отсрочку: кого не призывают при частичной мобилизации
Фото: Минобороны РФ

По закону призыву по мобилизации не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении. О том, кого не призовут при частичной мобилизации, «Вечерней Москве» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

По его словам, категории граждан, которые не подлежат призыву при мобилизации, прописаны в 18-й статье ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Согласно этому закону, право на отсрочку от призыва имеют мужчины:

  • получившие «брони» по решению правительства;
  • признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (срок до шести месяцев);
  • осуществляющие постоянный уход за близкими родственниками, в том числе инвалидами I группы (при отсутствии других лиц, способных делать это);
  • являющиеся опекунами несовершеннолетних (при отсутствии иных опекунов);
  • имеющих на иждивении четырех и более детей до 16 лет или воспитывающие хотя бы одного ребенка в этом же возрасте без матери;
  • имеющих беременную жену, а также трех и более детей до 16 лет на иждивении.

Кроме вышеозначенных категорий граждан, мобилизации не подлежат лица с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкое преступление, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Есть в указанном законе и еще один нюанс.

— Важно помнить, что президент России при необходимости может расширить категории граждан, которые не подлежат призыву. В таком случае будет опубликован соответствующий президентский указ, — заключил Краснов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут отправляться в зону СВО. Он также добавил, что студенты и учащиеся вузов призыву по мобилизации не подлежат.

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