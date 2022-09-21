Бондарев: Выпускники военных кафедр не приравниваются к прошедшим военную службу

Фото: Пресс-служба Совфеда

Выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто проходил военную службу. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

— Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил, — передает его слова ТАСС.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что основная часть призывников при частичной мобилизации придется на центральные и западные регионы России.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Красно рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.