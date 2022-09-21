Депутат Картаполов: Основная часть призывников будет из центральных и западных регионов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Основная часть призывников при частичной мобилизации будет из центральных и западных регионов России. Об этом в среду, 21 сентября, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха (Якутия). Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу, — заметил он.

По словам Картаполова, именно из мобилизационного ресурса каждого региона будет исходить призыв, передает Интерфакс.

Также глава комитета ГД по обороне заявил, что в первую очередь могут быть мобилизованы солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Красно рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.