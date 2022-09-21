Картаполов объяснил, кого в первую очередь могут мобилизовать

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В первую очередь могут быть мобилизованы солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет. Об этом сообщил председатель профильного комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в среду, 21 сентября.

— У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, видимо, в первую очередь речь будет идти о них, — сказал он.

Картаполов добавил, что также частичная мобилизация распространится на граждан, которые имеют современные специальности и находятся в резерве. В частности, речь идет об операторах беспилотных летательных аппаратов, специалистах-разведчиках, связистах и так далее, уточнил депутат в интервью для Интерфакс.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что россияне, проходящие военную службу по призыву, и обучающиеся в вузах не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. Согласно указу, будут призываться граждане, находящиеся в запасе, имеющие боевой опыт и нужную армии военно-учетную специальность.