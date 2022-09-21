Собянин принял решение об установлении дополнительных выплат для мобилизованных в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Правительство города приняло решение назначить дополнительные меры материальной поддержки для добровольцев, подлежащих призыву для участие в спецоперации на Украине, а также их семей. Об этом сообщил мэр Москвы Серегей Собянин в среду, 21 сентября.

— В зоне специальной военной операции с нами воюет не только украинская армия. По сути, против нас ведут необъявленную войну страны НАТО. На Украину идет поток западного оружия, специалистов и наемников. Делается все, чтобы задушить Россию и экономическими санкциями, — сказал он.

Глава города добавил, что сегодня на линии соприкосновения уже находится несколько тысяч добровольцев из Москвы. В связи с этим, столичные власти приняли решение — назначить дополнительную поддержку для принявших участие в спецоперации горожан и их семей.

Кроме того, мэр назвал необходимым расширить принятые меры поддержки. Они должны быть направлены и на тех москвичей, которые были призваны в рамках указа о частичной мобилизации.

В своем личном блоге Собянин отметил, что Москва продолжает оказывать необходимую поддержку в восстановлении Донецка и Луганска. Он выразил надежду, что по окончании референдумов народные республики войдут в состав России.

21 сентября началось обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в России.