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Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через «Госуслуги». Об этом заявили в пресс-службе Министерства цифрового развития в среду, 21 сентября.

— Таких планов нет, необходимая законодательная база для этого отсутствует, — передает Telegram-канал ведомства.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Глава государства напомнил, что главные цели спецоперации остаются неизменными, ЛНР освобождена полностью, ДНР — частично.

Во время трансляции президент также заявил о частичной мобилизации в России. Согласно представленному документу, призыву на военную службу будут подлежать только определенные категории граждан.

Кроме того, заместитель председателя общероссийского движения «Сильная Россия» Геннадий Баштанюк считает, что российские трудовые коллективы поддержат инициативу главы государства о частичной мобилизации, для обеспечения безопасности предстоящих референдумов в Донбассе.