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«Сильная Россия» уверена в поддержке решений президента трудовыми коллективами страны

Александр Афонин
Общество
«Сильная Россия» уверена в поддержке решений президента трудовыми коллективами страны
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Решение президента России Владимира Путина позволит обеспечить безопасность предстоящих референдумов в Донбассе и освобожденных территорий, российские трудовые коллективы поддержат его. Такое мнение выразил заместитель председателя общероссийского движения «Сильная Россия» Геннадий Баштанюк в среду, 21 сентября.

— Решение президента РФ восприняли с надеждой на то, что уже в ближайшее время наши братские республики Донбасса и другие освобожденные территории бывшей Украины не только вернутся в родную историческую гавань, но и получат полноценную защиту и гарантии безопасности с военной точки зрения, — сказал он.

Зампред добавил, что российская армия должна иметь современное вооружение. По его словам, трудовые коллективы военно-промышленных комплексов располагают для этого всем необходимым.

Его коллега, заместитель председателя общероссийского движения «Сильная Россия» Владимир Горовой заявил, что сегодня необходимо защищать базовые интересы россиян. Он отметил, что российский лидер в этом году принял два непростых решения для будущего страны.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав страны. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации.

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