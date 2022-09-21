Ростуризм сообщил об отсутствии новых ограничений на выезд за границу

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что никаких новых ограничений на выезд за границу в связи с частичной мобилизацией на данный момент не вводилось. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

— Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена. Обо всех изменениях будем оперативно информировать, — написала Догузова в своем Telegram-канале.

21 сентября президент России Владимира Путина выступил с обращением к россиянам по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ. Глава государства подчеркнул, что главные цели спецоперации остаются неизменными.

Во время эфире президент также заявил о частичной мобилизации в России. Согласно представленному документу, призыву на военную службу будут подлежать только определенные категории граждан.