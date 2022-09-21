В Совфеде заявили о подготовке поправок в ТК РФ о защите трудовых гарантий мобилизованных

Фото: Вечерняя Москва

В Совфеде идет проработка поправок в Трудовой кодекс России, призванных защитить трудовые права граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом сообщила глава комитета верхней палаты парламента по социальной политике Инна Святенко в среду, 21 сентября.

— Сейчас работаем над этим. Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным, — сказала парламентарий.

По информации ТАСС, Святенко также не исключила закрепление в ТК мер по госкомпенсации в случае потери человеком рабочего места.

21 сентября было показано обращение Владимира Путина к россиянам по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Центробанк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы гражданам, попавшим под частичную мобилизацию.