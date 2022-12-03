Военный эксперт Кошкин — о наемниках на Украине: Польша посылает людей целыми подразделениями

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Помощь НАТО — единственное, благодаря чему Украина до сих пор имеет возможность продолжать боевые действия. Речь идет не только о финансовой поддержке и вооружении, но и об участии наемников в боевых действиях. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

— Украина небоеспособна без иностранных денег, вооружения, людей — об этом пишут эксперты по всему миру. Польша посылает на Украину людей целыми подразделениями. Без этой помощи Украина никакого сопротивления сегодня уже не оказывала бы, — рассказал собеседник «ВМ».

Фактически на территории Украины действует НАТО, при этом задействуя личный состав ВСУ, уточнил Кошкин.

Как отметил эксперт, на Украину приезжают наемники из самых разных государств.

— Что касается наемников, то спектр стран очень широкий: и Ближний Восток, и Латинская Америка, и Европа. Основная часть идет из Польши, в США и Великобритании тоже все хорошо организовано — это видно по количеству потерь. Даже из Южной Кореи и Африки приезжают, — рассказал Кошкин.

Официально Запад в данный момент не признает присутствие наемников на Украине, подчеркнул эксперт. Например, в Южной Корее наемничество вообще запрещено: государство за это наказывает. На Западе объясняют присутствие наемников тем, что они добровольцы и имеют право принимать участие в конфликте по своему усмотрению, пояснил политолог.

По словам специалиста, граждане других стран не только участвуют в боевых действиях, но и обучают военных ВСУ.

— В случае с инструкторами подход более системный. Сегодня США заявили, что в Германии будут обучаться две тысячи военнослужащих из Украины более интенсивно и глубоко, не как в Великобритании, странах Балтии, Польше. Это уже системная подготовка инструкторов. Официально коллективный Запад вряд ли признает присутствие наемников на Украине. Они могут называть наемников героями, но не признавать, что этому содействовало государство, — заключил Кошкин.

Российские силовики получили информацию о том, что сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов польского спецназа, переодетых в украинскую форму и подчиняющихся НАТО, высадился в городе Марганец Днепропетровской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ.