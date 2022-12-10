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Сербы начали строить баррикады на севере Косова

Евгений Жуков
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Сербы начали строить баррикады на севере Косова
Фото: Pixabay

Сербы начали возводить баррикады на севере Косова и Метохии после задержания на КПП «Ярине» бывшего полицейского Деяна Пантича. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщила газета «Вечерне новости».

По данным издания, в настоящий момент у населенной сербами северной части края не работают интернет и мобильная связь. Основная масса граждан собирается на въезде и выезде из поселка Лепосавич, а несколько сотен человек собрались в месте Рударе около Звечана.

Деян Пантич в ноябре вместе с коллегами, сербскими полицейскими из отделений МВД, подал в отставку. 10 декабря он был задержан на КПП «Ярине» при въезде из центральной Сербии.

8 декабря газета «Вечерне новости» сообщила, что спецназовцы полиции непризнанного Косова вошли в населенный сербами север Косова и Метохии.

Уточняется, что от 200 до 300 спецназовцев на бронетехнике вторглись на территорию на севере Косова и Метохии, они заблокировали Косовска-Митровицу. Газета утверждает, что премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким образом «перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии».

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