От 200 до 300 спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии

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Несколько сотен спецназовцев полиции непризнанного Косова вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщило сербское издание «Вечерне новости».

Уточняется, что от 200 до 300 спецназовцев на бронетехнике вошли на территорию на севере Косова и Метохии, они заблокировали Косовска-Митровицу. Газета утверждает, что премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом «перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии».

Согласно Брюссельским соглашениям, силы полиции Косова не имеют права въезжать в населенный сербами север края без разрешения руководителей четырех сербских муниципалитетов.

6 декабря президент Сербии Александр Вучич сообщил, что спецназ полиции непризнанного Косова отступил из населенной сербами северной части края после столкновений с сербским населением. Также он выразил надежду, что наступивший на севере страны мир продолжится и далее.

До этого сообщалось, что представители муниципальной избирательной комиссии в сопровождении косовской полиции с применением силы проникли в здание муниципалитета Зубин-Поток на севере непризнанного Косова.