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Вучич: Полиция Косова отступила с севера края после столкновений с народом

Евгений Белоусов
В мире
Вучич: Полиция Косова отступила с севера края после столкновений с народом
Фото: МИД РФ

Спецназ полиции непризнанного Косова отступил из населенной сербами северной части края после столкновений с сербским населением. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

— Они (полицейские Косова — прим. «ВМ») попытались ворваться в муниципальные избирательные комиссии, занять здания, народ возмутился, дошло до небольших, как я понял, столкновений, и тогда силы косовской полиции отступили, — заявил он.

Сербский президент также выразил надежду, что наступивший на севере страны мир продолжится и далее, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что представители муниципальной избирательной комиссии в сопровождении косовской полиции с применением силы проникли в здание муниципалитета Зубин-Поток на севере непризнанного Косова.

Из здания раздавались взрывы, на месте инцидента звучали сирены. Правоохранительные органы непризнанного Косова ворвались в муниципальные помещения, взломали двери и заменили замки.

Косово Александр Вучич Сербия
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