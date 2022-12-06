Косовская полиция захватила здание муниципалитета на севере республики

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Представители муниципальной избирательной комиссии в сопровождении косовской полиции с применением силы проникли в здание муниципалитета Зубин-Поток на севере непризнанного Косова. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает портал Kosovo Online.

По имеющейся у издания информации, находившиеся внутри здания люди оказали силовикам сопротивление. К муниципалитету подъехали три бронированных автомобиля.

Из здания раздавались взрывы, на месте инцидента звучат сирены. Правоохранительные органы непризнанного Косова ворвались в муниципальные помещения, взломали двери и заменили замки.

Похожие ситуации зафиксировали в муниципалитетах Лепосавич и Северная Косовска-Митровица, где также слышны сирены воздушной тревоги.

Президент непризнанной республики Косово Вьоса Османи в рамках саммита ЕС — Западные Балканы в Албании заявила о намерении Приштины в конце текущего года подать заявку на вступление в Евросоюз.

Она также добавила, что правительство республики призывает руководство Евросоюза «перейти от слов к действиям», например, в вопросе «либерализация виз в ЕС». По словам Османи, данный саммит не представляет собой «переговорную площадку» между Косовом и Сербией.