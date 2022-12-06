В Косове заявили о намерении подать заявку на вступление в ЕС

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Президент непризнанной республики Косово Вьоса Османи в рамках саммита ЕС — Западные Балканы в Албании во вторник, 6 декабря, заявила о намерении Приштины в конце текущего года подать заявку на вступление в Евросоюз.

— Я здесь как лидер одной из самых проевропейских стран. Мы показали это в действии, когда речь идет о проевропейских действиях, — заявила Османи.

Она также добавила, что правительство республики призывает руководство Евросоюза «перейти от слов к действиям», например, в вопросе «либерализация виз в ЕС». По словам Османи, данный саммит не представляет собой «переговорную площадку» между Косово и Сербией.

Помимо этого, она призвала президента Сербии Александра Вучича определиться в выборе занимаемой стороны по теме специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС.

До этого Вучич рассказал, что российские подразделения стали действовать более эффективно в рамках СВО. Он подчеркнул, что не считает возможным завершение украинского конфликта в скором времени. По словам главы государства, многие специалисты из западных стран прогнозировали быструю победу Киева в конфликте.