Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Косове заявили о намерении подать заявку на вступление в ЕС

Евгений Жуков
В мире
В Косове заявили о намерении подать заявку на вступление в ЕС
Фото: shutterstock

Президент непризнанной республики Косово Вьоса Османи в рамках саммита ЕС — Западные Балканы в Албании во вторник, 6 декабря, заявила о намерении Приштины в конце текущего года подать заявку на вступление в Евросоюз.

— Я здесь как лидер одной из самых проевропейских стран. Мы показали это в действии, когда речь идет о проевропейских действиях, — заявила Османи.

Она также добавила, что правительство республики призывает руководство Евросоюза «перейти от слов к действиям», например, в вопросе «либерализация виз в ЕС». По словам Османи, данный саммит не представляет собой «переговорную площадку» между Косово и Сербией.

Помимо этого, она призвала президента Сербии Александра Вучича определиться в выборе занимаемой стороны по теме специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС.

До этого Вучич рассказал, что российские подразделения стали действовать более эффективно в рамках СВО. Он подчеркнул, что не считает возможным завершение украинского конфликта в скором времени. По словам главы государства, многие специалисты из западных стран прогнозировали быструю победу Киева в конфликте.

Евросоюз (ЕС) Косово Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте