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Вучич указал на прогресс российской армии в боевых действиях на Украине

Егор Провоторов
В мире
Вучич указал на прогресс российской армии в боевых действиях на Украине
Фото: МИД РФ

Российские войска стали действовать более эффективно в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью одному из местных телеканалов заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что не считает возможным завершение украинского конфликта в скором времени. По словам главы государства, многие специалисты на Западе прогнозировали быструю победу Киева в конфликте. Однако российская армия начала действовать успешнее в ходе боевых действий, указал президент Сербии.

— У них гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше, — пояснил Александр Вучич, слова которого приводит ТАСС.

В конце сентября сербский лидер заявил, что страны — члены ООН имеют двойные стандарты в территориальных вопросах Украины и Сербии. Вучич напомнил, что в 1999 году был подорван суверенитет Сербии без согласия ООН. Это привело к тому, что ряд стран признал независимость Косово, что нарушило территориальную целостность государства. Несмотря на это, Белград останется сторонником мирного решения проблем

Украина Александр Вучич Армия Россия Сербия
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