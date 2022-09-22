Вучич заявил о двойных стандартах членов ООН в вопросе территорий Украины и Сербии

Фото: МИД РФ

Страны-члены Организации Объединенных Наций (ООН) имеют двойные стандарты в территориальном вопросе Украины и Сербии. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе Генассамблеи ООН.

— Я задаю вопрос, который хотел бы и вам задать, лидерам многих стран, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии, во втором случае было вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере, некоторые из вас, — сказал он.

Вучич напомнил, что в 1999 году был подорван суверенитет Сербии без согласия ООН. Это привело к тому, что ряд стран признал независимость Косово, что нарушило территориальную целостность государства. Не смотря на это, Белград останется сторонником мирного решения проблем, передает РИА Новости.

До этого Александр Вучич заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенного Косова. Глава Сербии добавил, что в ООН большинство стран не поддерживает позицию Белграда.