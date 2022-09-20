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Вучич заявил о еще одной стране, отозвавшей признание независимости Косова

Елена Самойлова
В мире
Вучич заявил о еще одной стране, отозвавшей признание независимости Косова
Фото: МИД РФ

Еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

В настоящее время политик находится в Нью-Йорке, где принимает участие в Генассамблее ООН. Перед началом заседания он провел ряд встреч с главами государств и правительств.

— Я получил еще одну ноту об отзыве признания независимости Косова. Хочу сказать гражданам Сербии, что это еще одна папка в нашем государственном сейфе, еще одна нота. Так что свою позицию хотя бы в этой организации укрепляем и усиливаем. Будем работать и дальше над этим, будем бороться и молчать, пока они не попытаются вступать в новые международные структуры, — сказал он.

В случае если представители Косова все же попытаются это сделать, то будут удивлены числом стран, которые настроены против, подчеркнул Вучич. Глава Сербии добавил, что в ООН большинство стран не поддерживает позицию Белграда, передает РИА Новости.

9 сентября Вучич заявил, что не собирается признавать самопровозглашенную республику Косово, так как это «разговор о будущем Сербии».

Политика Косово Александр Вучич Сербия
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