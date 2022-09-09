Вучич: Никакого признания Косова Сербией не будет

Фото: Presidency of Serbia / Dimitrije Goll

Сербия не собирается признавать самопровозглашенную республику Косово. Такое заявление сделал в пятницу, 9 сентября, сербский президент Александр Вучич.

— Разговор о будущем Сербии, никакого признания Косово не будет! Прямо сейчас разговариваем со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком и с советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером, — заявил он.

Вучич подчеркнул, что он сам всегда открыт для компромиссных решений, которые были бы согласованы с сербской конституцией и резолюцией 1244-го совета безопасности ООН, передает РИА Новости.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Сербия и Косово достигли договоренностей о въездных документах.

До этого Вучич заявил, что сербское правительство готово частично принять требования Косова, которые касаются документов для въезда в страну. Для этого необходимы определенные условия и гарантии ЕС.