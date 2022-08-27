Вучич заявил, что Сербия готова частично принять требования Косово по въездным документам

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Правительство Сербии готово частично принять требования Косово, которые касаются документов для въезда в страну. Для этого необходимы определенные условия и гарантии Евросоюза. Об этом в субботу, 27 августа, заявил сербский президент Александр Вучич.

— Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие и поэтому ранее не достигнут договор, ждем гарантии ЕС, — цитирует сербского лидера РИА Новости.

1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает необоснованными требования Косово и выражает поддержку Белграду. Он добавил, что в настоящее время сторонам удалось избежать обострения конфликта, однако благоразумие необходимо проявлять и в дальнейшем.

17 августа Александр Вучич сообщил, что никаких планов проведения военной операции Сербии в Косове не существует. По его словам, против Белграда легко использовать нынешнюю политическую ситуацию.