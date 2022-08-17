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Вучич отверг возможность военной операции Сербии в Косово

Евгений Белоусов
В мире
Вучич отверг возможность военной операции Сербии в Косово
Фото: МИД РФ

Никаких планов военной операции Белграда в Косово не существует. Такое заявление сделал в среду, 17 августа, президент Сербии Александр Вучич.

— Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит — они лгали, — заметил он.

По словам Вучича, против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию. В связи с этим политик попросил НАТО внимательно изучить ситуацию в регионе, чтобы альянс указал ему, когда и где сербские силы якобы перешли административную линию или границу, передает РИА Новости.

Ситуация на Балканах значительно обострилась на фоне заявлений властей Косова, что 1 августа они начнут реализовывать решения о перерегистрации транспортных средств и удостоверений личности. С этого дня в республике должны были действовать исключительно документы Косова даже для сербов.

Это вызвало волнение среди сербского населения непризнанной республики. Так, 1 августа руководство непризнанной республики Косово опубликовало заявление, согласно которому процедура введения запрета на сербские документы откладывается на месяц — до 1 сентября 2022 года.

Директор Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что сербские власти предприняли исключительные усилия, чтобы оказать влияние на Приштину в отношении запрета на въезд с сербскими документами и номерами, который вызвал недовольства в крае.

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