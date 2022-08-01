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Власти Сербии рассказали о предпринятых усилиях, чтобы повлиять на Косово

Анастасия Колоскова
В мире
Власти Сербии рассказали о предпринятых усилиях, чтобы повлиять на Косово
Фото: shutterstock

Сербские власти предприняли исключительные усилия, чтобы оказать влияние на Приштину в отношении запрета на въезд с сербскими документами и номерами, который должен был быть введен 1 августа и вызвал недовольства в крае. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

— Если Вучич вчера (30 июля — прим. «ВМ») сказал — мир, то как это может быть провокацией? Акция Приштины готовилась давно. Решительной дипломатической борьбой Вучича и всех нас мы перевернули небо и землю, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на Курти. Когда вы на грани, когда размышляете, будут ли жертвы, что Вучич пережил в последние 24 часа, сколько сделал, чтобы сохранить мир, — отметил он.

Петкович добавил, что находится в постоянном контакте с сербами в Косово, пишет РИА Новости.

Ситуация на Балканах значительно обострилась на фоне заявлений властей Косова, что 1 августа они начнут реализовывать решения о перерегистрации транспортных средств и удостоверений личности. С этого дня в республике должны были действовать исключительно документы Косова, даже для сербов. Это вызвало волнение среди сербского населения непризнанной республики.

В ночь на понедельник, 1 августа, руководство непризнанной республики Косово опубликовало заявление, согласно которому процедура введения запрета на сербские документы откладывается на месяц — до 1 сентября 2022 года.

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