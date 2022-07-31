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Сигналы тревоги включили на границе Сербии и Косова

Анастасия Колоскова
В мире
Сигналы тревоги включили на границе Сербии и Косова
Фото: shutterstock

Сирены воздушной тревоги раздаются на севере самопровозглашенной Республики Косово, где преимущественно живет сербское население. Жители приступили к строительству баррикад в местечке Рударе, возле города Звечан и на трассе Приштина — Лепосавич. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщило издание «Вечерне новости».

— Перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косова недалеко от административного пункта «Ярине» распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах, — говорится в материалах издания.

Местные СМИ сообщили, что порядка 200 албанцев собрались на юге города у моста, который ведет на северную сторону. Там сербы планируют массово отправиться к месту, где строят баррикады.

Указанные события происходят на фоне заявлений властей Косова, что 1 августа они начнут реализовывать решения о перерегистрации транспортных средств и удостоверений личности. С этого дня в республике будут действовать исключительно документы Косова, даже для сербов.

Всех, кто владеет сербскими удостоверениями личности, намерены останавливать на административных переходах. Президент Сербии Александр Вучич призвал всех причастных к данной ситуации к миру. Он также предупредил, что если в отношении сербов начнутся агрессивные действия, «Сербия победит», передает РИА Новости.

В начале июля министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что страна не станет вступать в конфликт между Североатлантическим альянсом (НАТО) и Россией, а останется приверженной соблюдению международного права.

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