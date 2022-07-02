Глава МВД Сербии заявил, что Белград не станет «пехотой НАТО»

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Сербия не станет вступать в конфликт между Североатлантическим альянсом (НАТО) и Россией, а останется приверженной соблюдению международного права. Об этом заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин.

— Если хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, а думаю, таковы они и есть, начните с Сербии. Сначала отзовите признание Косово, — сказал он.

Вулин добавил, что альянсу бесполезно требовать от Сербии размещения своих войск на территории страны. Республика откажется от участия в конфликте при любом повороте событий, передает РИА Новости.

10 июня президент Сербии Александр Вучич сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Белграда присоединиться к санкциям Евросоюза против России.

Позже стало известно, что сербский лидер проигнорировал попытки Шольца надавить на Сербию, чтобы та присоединилась к ЕС и ввела санкции в отношении России. Он подчеркнул, что Белград находится в проблематичном положении: Евросоюз должен понимать, что Россию и Сербию связывают особые отношения.