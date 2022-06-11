Вучич проигнорировал попытки Шольца заставить Сербию ввести санкции против России

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич проигнорировал попытки канцлера ФРГ Олафа Шольца надавить на Сербию, чтобы та присоединилась к ЕС и ввела санкции в отношении России. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 11 июня.

— Что касается санкций, у нас другая позиция. <…> Мы помним о санкциях (против Сербии — прим. «ВМ») и не считаем их эффективными, — заявил Вучич.

Он также подчеркнул, что Сербия находится в проблематичном положении: Евросоюз должен понимать, что Москву и Белград связывают особые отношения, сообщает РИА Новости.

10 июня Шольц потребовал от Сербии присоединиться к санкциям Евросоюза против России.

22 мая Вучич заявил, что Сербия будет придерживаться решения Совета национальной безопасности страны об отказе от санкций в отношении России столько, сколько сможет. Немногим ранее сербский лидер отметил, что страна платит огромные деньги за то, чтобы продолжать отказываться от введения санкций против РФ. По словам президента, действия страны направлены на то, чтобы показать свою самостоятельность.