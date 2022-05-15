Вучич заявил, что Сербия платит за отказ от введения санкций против России

Фото: МИД РФ

Сербия платит огромные деньги за то, чтобы продолжать отказываться от введения санкций в отношении России. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил сербский президент Александр Вучич.

— Не прошу ни у кого благодарности: мы это делаем из уважения к себе, своей стране, соблюдению международного права. Мы знаем, что такое санкции, насколько они нечестные и ненужные, — сказал он.

Вучич добавил, что действия Сербии направлены на то, чтобы показать самостоятельность страны. Президент не скрывает того факта, что ситуация для страны могла бы обернутся наиболее удачно, если бы он поддержал антироссийские санкции, передает РИА Новости.

20 апреля премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что республика, несмотря на давление со стороны стран Запада, не будет поддерживать санкции против России. По ее словам, недавно к Белграду с просьбой ввести ограничительные меры против РФ обратился Вашингтон, однако получил отказ.

4 мая Александр Вучич заявил, что Сербия не верит в политику санкций. Республика на протяжении многих лет была жертвой подобных ограничений, однако целью Белграда остается вступление в Евросоюз.