Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Премьер Сербии: Страна не поддержит антироссийских санкций, несмотря на давление Запада

Георгий Соланович

В мире
Премьер Сербии: Страна не поддержит антироссийских санкций, несмотря на давление Запада
Фото: Pixabay

Сербия, несмотря на давление со стороны стран Запада, не будет поддерживать санкции против России. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила премьер-министр республики Ана Брнабич.

По ее словам, недавно к Сербии с просьбой ввести ограничительные меры против РФ обратились Соединенные Штаты, однако Белград выступил категорически против санкционной политики, передает Nation News.

18 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти государства испытывают колоссальное давление со стороны западных стран из-за отказа вводить ограничительные меры в отношении России.

Он также добавил, что если Белград введет санкции в отношении Москвы, то получит множество наград от западных стран, однако у Сербии есть принцип: не поддерживать санкции, поскольку подобные меры аморальны и не приносят результата.

Вучич напомнил, что Россия с 2001 года оказывала поддержку территориальной целостности балканского государства, хотя в 1990-х и присоединилась к запрету полетов над страной. Поэтому и сейчас Сербия остается последней европейской страной, которая не ввела антироссийский санкций.

Читайте также:
Санкции Россия Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Все мнения
О проекте