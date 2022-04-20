Премьер Сербии: Страна не поддержит антироссийских санкций, несмотря на давление Запада

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Сербия, несмотря на давление со стороны стран Запада, не будет поддерживать санкции против России. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила премьер-министр республики Ана Брнабич.

По ее словам, недавно к Сербии с просьбой ввести ограничительные меры против РФ обратились Соединенные Штаты, однако Белград выступил категорически против санкционной политики, передает Nation News.

18 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти государства испытывают колоссальное давление со стороны западных стран из-за отказа вводить ограничительные меры в отношении России.

Он также добавил, что если Белград введет санкции в отношении Москвы, то получит множество наград от западных стран, однако у Сербии есть принцип: не поддерживать санкции, поскольку подобные меры аморальны и не приносят результата.

Вучич напомнил, что Россия с 2001 года оказывала поддержку территориальной целостности балканского государства, хотя в 1990-х и присоединилась к запрету полетов над страной. Поэтому и сейчас Сербия остается последней европейской страной, которая не ввела антироссийский санкций.