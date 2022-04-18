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Сербия испытывает серьезное давление Запада из-за отказа от антироссийских санкций

Егор Провоторов

В мире
Сербия испытывает серьезное давление Запада из-за отказа от антироссийских санкций
Фото: МИД РФ

Сербские власти испытывают колоссальное давление со стороны западных стран из-за отказа вводить ограничительные меры против России, заявил глава государства Александр Вучич.

Он заявил, что если Белград введет санкции против Москвы, то получит множество наград от западных стран.

— Буду прославлен всеми, будут говорить, что я — величайший демократ в мире, хотя до вчерашнего дня называли авторитарным и полуавтократичным, — заметил сербский президент.

По словам Вучича, у Белграда есть принцип: не поддерживать санкции никому, поскольку подобные меры аморальны и не приносят результата, пишет РИА Новости.

Он также напомнил, что Россия с 2001 года оказывала поддержку территориальной целостности балканского государства, хотя в 1990-х и присоединилась к запрету полетов над страной. Поэтому и сейчас Сербия остается последней европейской страной, которая не ввела антироссийские санкции.

Накануне Вучич заявил о «минировании» сербских самолетов, направляющихся в Москву, западными спецслужбами. Они звонят из Украины и заявляют о нахождении на бортах взрывных устройств, чтобы воздушные судна разворачивали на полпути в Россию.

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