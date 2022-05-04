Вучич заявил, что Сербия не верит в политику санкций

Фото: МИД РФ

Сербия на протяжении множества лет была жертвой ограничений, поэтому не верит в политику санкций, при этом целью Белграда остается вступление в Евросоюз. Об этом во вторник, 3 мая, заявил глава республики Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Президент Сербии напомнил, что 76 процентов населения страны выступают против антироссийских рестрикций. Он также сообщил, что в Брюсселе заявили Белграду, что присоединение к санкциям «улучшило бы ситуацию с процессом» вступления страны в ЕС.

— Ни на кого в России не произведет впечатления то, присоединится Сербия к санкциям или нет. С другой стороны, мы имеем свои национальные интересы касательно Косова и других вопросов, в которых Россия поддерживает нашу позицию, — заметил Вучич.

На сегодняшний день, по словам сербского лидера, лишь 35 процентов населения страны выступают за вступление в ЕС. Такие настроения связаны с позицией блока относительно Косова, европейские политики хотят, чтобы Белград признал эту территорию независимым государством, сербам это «надоело».

— Одновременно с этим они видят сейчас на Украине совершенно другой подход западных держав, у них возникает ощущение проявления двойных стандартов, — резюмировал Вучич.

В среду, 4 мая, президент Сербии прибудет в Германию, где у него запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Вучич надеется на поддержку немецкого политика в вопросе вступления своей страны в ЕС, пишет ТАСС.

В конце апреля премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Сербия, несмотря на давление со стороны стран Запада, не будет поддерживать санкции против России.