Вучич рассказал, как долго Сербия будет отказываться от введения санкций против России

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Сербия будет придерживаться решения Совета национальной безопасности страны об отказе от санкций в отношении России столько, сколько сможет. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил президент республики Александр Вучич.

— Другие хотя бы открыто заявляют, мол, введите санкции. И мы знаем, какова их политика. Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться документа, который сами подписали: решение Совета нацбезопасности. Насколько можем и до тех пор, пока можем, — цитируют политика «Известия».

До этого Александр Вучич сообщил, что Сербия платит огромные деньги за то, чтобы продолжать отказываться от введения санкций в отношении России. По словам президента, действия страны направлены на то, чтобы показать свою самостоятельность.

4 мая сербский лидер заявил, что страна не верит в политику санкций. По словам Вучича, Сербия на протяжении многих лет была жертвой подобных ограничений, однако целью Белграда остается вступление в Евросоюз.

В конце апреля премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что государство, несмотря на давление со стороны стран Запада, не будет поддерживать санкции в отношении России.